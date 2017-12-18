Etkinlik tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önünde gerçekleştirildi.

Törende, Atatürk'ün Sivas'tan Ankara'ya uğurlanması temsili olarak canlandırıldı. Burada Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro sanatçısı Bülent Olgun, yaveri Serdar Baltan ve Sivas Müftüsü rolündeki Fatih Çiftçi, müze merdivenlerinden halkı selamladı.

"ALLAH'A ISMARLADIK EFENDİLER"

Canlandırmada temsili Atatürk, "108 gündür göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı Sivas halkına şükranlarımı sunarım. Allah'a ısmarladık efendiler." diyerek o döneme ait bir araca bindi.

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı canlandırıldı VİDEO

YOLLUK HAZIRLADI

Atatürk'ü canlandıran tiyatrocu Bülent Ülgen'in Atatürk'e hiç benzememesi ve izleyicilerin arasında olan bir kadının temsili Atatürk'e yolluk hazırlaması dikkatlerden kaçmadı.