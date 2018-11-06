taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.40055
Euro
6.16925
Altın
1229.195
Borsa
94727.67
Gram Altın
213.574

Ateş açarak drift yapan maganda tutuklandı

E-5 seyir halindeyken havaya ateş açan ve makas atan trafik magandası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.11.2018 - 17:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevki'inde bir maganda, trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açmıştı.

Aynı maganda karayolunun birçok noktasında trafikteki araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen maganda kısa sürede yakalandı.

E-5 Karayolu’nda havaya ateş açarak drift yaptı VİDEO

BİN 2 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şubeye götürülen 28 yaşındaki Gürkan K. magandaya burada “trafiği tehlikeye sokmak ve birden fazla şerit değiştirmek” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere Güngören Şehit Osman Kahraman Polis Merkezine teslim edildi. Gürkan K.’ya burada kabahatler kanunundan bin 42 lira idare para cezası kesildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından ise “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma” suçundan Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı haberi
Ateş açarak drift yapan maganda tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

279
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

86
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

42
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

96
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

536
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

112
Burak Yılmaz'a para cezası verildi

Burak Yılmaz'a para cezası verildi

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM