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Atı arabaya bağlayıp koşturdular

Isparta’da seyir halindeki bir otomobile bağlanarak şehirlerarası yolda koşturulan at yürekleri sızlattı.

İHA | 14.12.2017 - 13:41..
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Isparta-Burdur dağ yolu üzerinde bir sürücü, atı aracının arkasına iple bağladı.

Atı arabaya bağlayıp koşturdular

ATI ARABAYLA KOŞTURDU

Vicdansız sürücü daha sonra atla birlikte şehirler arası yola çıktı. Sabah saatlerinde Isparta’dan Burdur istikametine doğru ilerleyen şahıs, etrafından geçen sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Atı arabaya bağlayıp koşturdular VİDEO


Atı arabaya bağlayıp koşturdular

Şehirlerarası karayolunda acımasız yolculuğunu sürdüren sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

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