Isparta-Burdur dağ yolu üzerinde bir sürücü, atı aracının arkasına iple bağladı.





ATI ARABAYLA KOŞTURDU

Vicdansız sürücü daha sonra atla birlikte şehirler arası yola çıktı. Sabah saatlerinde Isparta’dan Burdur istikametine doğru ilerleyen şahıs, etrafından geçen sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Atı arabaya bağlayıp koşturdular VİDEO









Şehirlerarası karayolunda acımasız yolculuğunu sürdüren sürücü görenleri şaşkına çevirdi.