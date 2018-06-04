Atık malzemeden araba yaptılar

Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli iki öğretmen ve makine bölümü öğrencileri, bilim fuarına proje üretirken motorlu araç yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, hurdadan aldıkları sac, boru, demir profil ve bazı metal malzemeler ile otomobil motorunu araç haline getirdi.

8 AYDA TAMAMLANDI

Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Ömer Yaşar, yaptığı açıklamada, tasarladıkları benzinli aracı 8 ayda tamamladıklarını söyledi.

"50 KM HIZLA YÜRÜYEN OTOMOBİL YAPTIK"

Bu çalışmayı öğrencilerin pratikliği ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Yaşar, "Üzerinde öğrencilerimize pratik yaptırdık. Hurdacılardan otomobil motoru aldık. Diğer malzemelerini farklı farklı firmalardan, hurdalıktan, atölyedeki eskilerimizden destek alarak toplayıp ortaya güzel bir ürün çıkardık. Bir araçta olan birçok aksamı bir araya monte ederek 8 aylık bir sürede saatte azami 50 kilometre hızla yürüyen otomobil yaptık." diye konuştu.

Öğretmen Erhan Subaşı da geri dönüş projesi kapsamında birçok eser ortaya koyduklarını belirterek, "Özellikle yenilenebilir enerji üzerinde biyoenerji olsun, güneş panelleri olsun, rüzgar türbini olsun, bunlarla ilgili projelerimiz devam ediyor. Motor teknoloji alanında araba yaptık. Şu an aracımız çalışır durumda. Kullanmadığımız malzemelerden artık olan panelleri kullanarak güneş enerjisini elde ettik. Stop lambalarını güneş enerjisiyle çalıştırabildik. İnşaat teknolojisi alanında sera ev diye bir proje geliştirdik. Çöpe atılan pet şişelerden sera evi oluşturduk. Tarımla ilgili nasıl bir fayda sağlayabiliriz nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz diye bu projeyi geliştirdik. Bunlar tamamen geri dönüş kapsamında yapılan eserlerdir." dedi.



