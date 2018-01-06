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Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek

Geri dönüşüm malzemelerini işleyecek otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadarını bakiye olarak İstanbulkart'a yükleyecek.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 12:00..
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Geri dönüşüm çağın en önemli problemlerinden biri. Geri dönüşümü sağlanarak hayata kazandırılabilecek maddelerin israfı, ekonomilerde büyük zararlara neden olurken, bu durumun çözülebilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu çözmek için önemli ve oldukça yararlı bir adım atmaya hazırlanıyor.

ATIKLAR İSTANBULKART'A

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.

Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehir içi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan İstanbulkart'a kredi olarak yükleyecek.

OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKILLI ÇÖZÜM

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığını ayırt edebilecek olan otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak.

Vatandaşları sesli ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek.

BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.


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