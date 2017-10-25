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Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Tahliye edilen Atilla Taş, takipçilerinin kendisini gaza getirdiğini ve bundan sonra bayramlarda Tweet atacağını söyledi.

25.10.2017 - 01:50
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Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği tahliye kararının ardından konuşan Atilla Taş, ciddiyetsizliğine devam etti. Daha önce her zaman muhalif olduğunu belirten Taş, tahliye edilince hükümeti sevdiğini ve eleştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"DEMOKRASİ VE HUKUK HALKIN SOLUK BORUSUDUR"

Çıkışta cezaevinde evlendiği eşi Meltem'in karşıladığı  Atilla Taş uzun süre eşine sarıldı. Burada açıklama yapan Taş şunları söyledi:
Bu halkın bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi ve hukuk bir halkın soluk borusudur. Ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. Sevin, sevilin gerisi boş.

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

"HÜKÜMETİ SEVİYORUZ, ELEŞTİRMESİNLER"

Attığı Tweetlerin hatırlatılması üzerine Taş; "1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Hükümeti eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Benim başıma gelen onların başına da gelebilir. Sonuçta hükümette bizim. Ülke de bizim. Artık sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğim. Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" diye konuştu.

Atilla Taş tahliye edildi VİDEO

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

MURAT AKSOY: TEK SUÇUM YAZI YAZMAK

Ağlayarak açıklama yapan gazeteci Murat Aksoy ise; "Mutluyum. 421 gün oldu. Geçte olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazmak. Ben çıktım. Kendim için ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede gazetecilerin bir an önce tahliye olması" şeklinde konuştu.

Tahliye olanlar daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

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