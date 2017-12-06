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Atina'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için önlemler alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti boyunca kentte toplantı ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

AA | 06.12.2017 - 20:43..
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Atina'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için önlemler alındı

Attika Bölgesi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atina Havaalanı'ndan kent merkezine kadar olan güzergah boyunca, parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı ile aralarında Kolonaki, Monastiraki, Akropolis, Kukaki, Pangrati, Neok Kosmo ve Katehaki semtlerinin yer aldığı geniş bir alanda, yarın saat 06.00’dan itibaren cuma saat 12.00’ye kadar tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

CADDELER DE TRAFİĞE KAPATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Atina’da iki gün süreyle kent merkezindeki bazı metro istasyonu ve caddelerin günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olacağı da belirtildi.



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