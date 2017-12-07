Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile bir araya geldi.

Lozan Anlaşması üzerine yapılan karşılıklı açıklamalar üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini ifade ettti.

ANLAŞMAYI DEĞİŞTİRMEYELİM BEKLENTİSİ

Bunun üzerine Yunanistan Cumhurbaşkanı, kendisinin yeterince yetkisinin olmadığını ve anlaşmaya kendisinin müdahale edemeyeceğini söyledi.

"SİZDEKİ YETKİLERE SAHİP DEĞİLİM"

Pavlopulos, "Karşılaştırma yaptınız ve şeref verdiniz bize. Yunanistan'da Cumhurbaşkanı sizdeki kadar yetkilere sahip değildir. Sözünü ettiğiniz konuları hükümet üyeleri dikkate alarak değerlendirecektir." diye konuştu.

ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ

Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri üzerine gülümseyen Erdoğan, cevap vermek istediğini belirterek, "İyi güzel de şimdi cevapsız bırakmak da olmaz, cevabını vermem lazım. Ben tabi hukuk profesörü değilim ama siyaset hukukunu iyi bilirim. Siyaset hukukunda da, özellikle anlaşmaların güncelleşmeleri diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız.





"SİZLER BU KONUYU AÇTIĞINIZ İÇİN..."

Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsın. Ve bunun dünyada çok örnekleri vardır. Ben tabii bugün sizler bu konuyu açtığınız için bu konuya girdim. Sizler bu konuyu açmasanız Sayın Çipras'la bu konulara girerdik.

"BİZ DE ÇOK SIKINTILAR YAŞADIK"

Ama öyle de olsa sizler Yunanistan adına ben de Türkiye adına bu konuları görüşmüş olduk. Sizlerin bu denli zaman ayırmanızdan dolayı ben de sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Biz de çok sıkıntılar yaşadık o yüzden sistem değişikliğine gidiyoruz.

"BEN HUKUK PROFESÖRÜ DEĞİL AMA SİYASET HUKUKUNU İYİ BİLİRİM"

Ben hukuk profesörü değilim ama siyaset hukukunu iyi bilirim. Siyaset hukukunda da özellikle 'anlaşmaların güncellenmesi' diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız. Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsınlar. Bunun dünyada çok örnekleri var." diye konuştu.

Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu VİDEO