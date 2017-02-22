Atina'da kamu çalışanları hükümeti protesto etti

Başkent Atina'nın Sintagma Meydanı'nda üniformalarıyla toplanan iki binin üzerinde gösterici, bütçe kesintileri ve kötü çalışma şartlarını protesto etti.

"SİZİ KORUYANLARI KORUYUN"

Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı slogan atan göstericiler, "Sizi koruyanları koruyun", "Haklarınızı koruyun, hayatlarınızı koruyun" şeklinde pankartlar taşıdı.

Rodop Emniyet Çalışanları Derneği Başkanı Stavroula Cacana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütçe kesintilerine son verilmesini istiyoruz. Daha fazla çalışana ve daha iyi şartlara ihtiyacımız var." dedi.

"HÜKÜMET SOKAĞA DÖKMEK ZORUNDA BIRAKTI"

Cacana, hükümetin bir kez daha bu talepler için kendilerini sokağa dökmek zorunda bıraktığını belirterek, "Bu talepler hükümettekiler muhalafetken destekledikleri vaatlerdi ama hükümet sözlerini tutmadı. Daha iyi güvenlik sağlamamız için bunlara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da binlerce kamu çalışanı, ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybetti. İşlerini koruyan memurların gelirleri ise kemer sıkma önlemleri sonucu kesintilerle önemli ölçüde azaldı.