Atina'da Zombiler yürüdü

Atina'da gerçekleştirilen zombi yürüyüşü izleyenler için ilginç görüntüler oluşturdu. Organizasyonun isminden de anlaşılacağı; gibi bir araya gelen gençler zombi makyajları yaparak sokaklara çıktı. Sokaklarda korku filmlerini aratmayan kareler ortaya çıktı.

SANTİGMA MEYDANI ZOMBİ DOLDU

Yoğun ilgi gösterilen zombi yürüyüşüne gençler adeta akın etti. Atina'nın meşhur Santigma meydanında gerçekleştirilen yürüyüşte Atinalıların yüzlerindeki makyaj öylesine gerçekti ki görenler "Santigma'yı zombiler istila etti" dedirtti.