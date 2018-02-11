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Atina'da Zombiler yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da zombi yürüyüşü gerçekleşti. Sintagma meydanında toplanan zombi makyajı yapmış Atinalılar ilginç görüntüler oluşturdu.

AA | 11.02.2018 - 15:13..
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Atina'da gerçekleştirilen zombi yürüyüşü izleyenler için ilginç görüntüler oluşturdu. Organizasyonun isminden de anlaşılacağı; gibi bir araya gelen gençler zombi makyajları yaparak sokaklara çıktı. Sokaklarda korku filmlerini aratmayan kareler ortaya çıktı.

Atina'da Zombiler yürüdü

Atina'da Zombiler yürüdü

SANTİGMA MEYDANI ZOMBİ DOLDU

Yoğun ilgi gösterilen zombi yürüyüşüne gençler adeta akın etti. Atina'nın meşhur Santigma meydanında gerçekleştirilen yürüyüşte Atinalıların yüzlerindeki makyaj öylesine gerçekti ki görenler "Santigma'yı zombiler istila etti" dedirtti.

Atina'da Zombiler yürüdü

Atina'da Zombiler yürüdü

 

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