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İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü

Antalya'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde dengesini kaybeden S.Y. adlı kadın, 20 metreden düşüp, yaralandı.

DHA | 07.05.2018 - 13:37..
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Muratpaşa ilçesinde saat 09.00 sıralarında, varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında S.Y.'nin oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü

DENGESİNİ KAYBETTİ

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadının falezlerden inmesi için uzun süre dil döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metreden düştü.

İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İtfaiye ekipleri, düştüğü yere inerek, ulaştığı S.Y.'yi yukarı çıkardı. İlk müdahalenin ardından sedyeye bindirilen S.Y., çevredekilerin de yardımıyla varyantta bekletilen ambulansa taşındı. S.Y., sağlık görevlilerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü

 

İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü


İntihar etmek isterken dengesini kaybedip düştü

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