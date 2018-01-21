Atlas kayması depresyona yol açıyor

Tıp dilinde ‘Atlas’ olarak adlandırılan 1'inci boyun omurunun, çevresindeki kas sistemi ile birlikte başı taşıdığını belirten uzmanlar, bu kemiğin iki yan çıkıntısının olduğunu ve bu çıkıntılarında üstten kafatası kemiği ile alttan da ikinci boyun omuru ile eklemleşdiğini söylüyor.

YANLIŞ POZİSYON SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, atlas omurunun sahip olduğu konum itibariyle vücudun önemli iş yapan kemiklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Şahabettinoğlu, “Yapılan araştırmalar, bazı hastalarda atlas omurunun anatomik pozisyonunda hafif bir kayma bulunduğunu göstermektedir. Bunun bazen kişilerde birtakım şikayet ve semptomlara yol açmaktadır. Bu yüzden hastaların fizik muayenesinde atlas omuru pozisyonu muayenesinin de ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü atlas kemiği doğru pozisyonda olmadığında özellikle üst boyun, art kafa, baş, omuz, sırt ağrısı ve tutuklukları, boyun hareketlerinde kısıtlılıkların yanı sıra bel ağrıları, sakroiliak eklem fonksiyon bozuklukları ve buna bağlı bacak uzunluklarında eşitsizlikler görülebilir. Ayrıca atlas kemiğinin yanlış pozisyonda bulunması sadece omurga rahatsızlıklarına değil; bazen de baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, denge problemleri, konsantrasyon bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk gibi şikayetlere de yol açabilir” dedi.