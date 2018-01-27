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ATM'de şifresi girilmiş unutulan kartı teslim etti

Tekirdağ Malkara'da bir banka ATM'sinde şifresi girilmiş olarak unutulan kredi kartı, banka müdürüne teslim edilerek sahibine ulaşması sağlandı.

DHA | 27.01.2018 - 16:30..
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Malkara'da Koray Ulaş, Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir bankanın ATM'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartı gördü.

ŞİFRESİ GİRİLMİŞ HALDE UNUTULAN 10 BİN LİRALIK KARTI TESLİM ETTİ

Ulaş, kartı alıp banka müdürüne götürdü. Sahibiyle iletişime geçen banka görevlileri, kredi kartını sahibine ulaştırdı. Koray Ulaş, "Kendi işlemim için ATM’ye gitmem gerekiyordu. Benden önce işlem yapan kişi şifresini girmiş, kartını unutmuş. 'İşleme devam etmek istiyor musunuz?' diye sordu. Ben de basınca işleme devam etti. Baktım 9 -10 bin liralık bir limit gözüktü. Para limitini başka bir işlem yapmadan hemen iptal tuşuna bastım. Kartı geri aldım. Banka müdürünün yanına gittim durumu anlattım." dedi.

ATM'de şifresi girilmiş unutulan kartı teslim etti



ATM'de şifresi girilmiş unutulan kartı teslim etti

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