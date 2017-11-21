ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalandı

1 Ruhani İsrail'e karşı uyardı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge ülkelerinden İsrail'in tuzağına düşmemelerini istedi.

2 Elazığ'da yıldırım cami minaresini yıktı Elazığ Dilekkaya mezrasında yıldırım düşmesi sonucu cami zarar gördü.

3 ABD'den PKK'ya zırhlı Hummer sevkiyatı Suriye'nin Rakka kentinde, ABD'nin terör örgütü PYD'ye gönderdiği zırhlı araçlar görüntülendi.

4 Mars'ta 'akan su' bulunduğu teorisi çürütüldü Bilim adamları, Mars yüzeyindeki koyu çizgilerin NASA'nın dediği gibi su değil kum akıntısı izi olduğunu açıkladı.

5 Komondor köpeğinin özellikleri nedir Komondor, cesur, dikkatli ve kendisine güvenen bir yapıya sahip olan, sürü gütmekte başarılı bir köpek ırkıdır.

6 Masal mı gerçek mi İşte her insanın gidip kendi gözleriyle görmesi gereken yeryüzünün en güzel yerleri.