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ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalandı

Ankara'da ATM'den işlem yapanların kart bilgilerini kopyalayarak paralarını çeken kişi kamera kayıtlarından tespit edildi.

21.11.2017 - 16:49
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Ankara’da ATM cihazlarına düzenek kurarak para yatırma ve çekme sırasında vatandaşların parasını dolandıran A.D. isimli şüpheli polis tarafından yakalandı.

ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalandı

KART BİLGİLERİNİ KOPYALIYORDU

Sincan Polis Merkezi Amirliği’nin sorumluluk alanında bulunan ATM’ler önünde bekleyerek vatandaşların para yatırıp çekme esnasında kart bilgilerini kopyalayarak paralarını çeken bir şüpheli ekipler tarafından tespit edildi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin çalışmaları sonucu A. D. isimli zanlı yakalanarak Sincan Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalandı

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