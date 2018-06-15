1 Prensesin doğum sonrası düz karın sırrı 3. çocuğunu doğurduktan kısa bir süre sonra fit görüntüsüyle dikkat çeken Düşes'in beslenme sırları.

2 Ramos: Sanki Dünya Kupası değil cenaze töreni Lopetegui'nin kovulması hakkında konuşan Ramos, "Bizim için önemliydi ama İspanya, her şeyin üstündedir. Bu konuyu kapatmalıyız" dedi.

3 Belçika ve Hollanda'da Türklerin oy kullanma heyecanı Avrupa’da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Belçika ve Hollanda'da da vatandaşlar, bayramın ilk günü olmasına rağmen sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu

4 İngiltere'de Bayram coşkusu Ramazan Bayramı İngiltere'de tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi büyük bir coşku ile kutlanıyor. 140 bin Müslüman bayram namazı için Birmingham'a akın etti.

5 Lopetegui: Annemin ölümünden sonraki en acı günümdü Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala İspanya Milli Takımı'ndan kovulan Lopetegui, çok üzüldüğünü söyledi.

6 Atmosferde 4,6 milyar yıllık parçacıklar bulundu Gök bilimciler, atmosferde Güneş Sistemi'nin başlangıcında ortaya çıkan kuyruklu yıldızlarda muhafaza edilmiş 4,6 milyar yaşında toz parçacıkları keşfetti.