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Atmosferde toplanan virüsler üzerimize yağıyor

Bilim adamları, virüslerin büyük çoğunluğunun atmosferde toplandıktan sonra yeryüzüne düştüğünü belirledi.

AA | 07.02.2018 - 13:48..
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Kanada, İspanya ve ABD'den bilim adamlarının yürüttüğü araştırmada, virüslerin toz bulutları ve okyanus serpintisiyle atmosfere taşındığı, orada bir süre dolaştıktan sonra yeryüzüne yağdığı tespit edildi.

25 VİRÜSE TEKABÜL EDİYOR

Kanada'daki British Columbia Üniversitesinden viroloji uzmanı Curtis Suttle, yaptığı açıklamada, dünyanın sınır katmanındaki her metrekare üzerinde her gün en az 800 milyon virüsün toplandığını belirterek, bunun örnek olarak Kanada'daki her bir kişi için 25 virüse tekabül ettiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce genetik olarak benzer virüslerin dünyanın çok farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını ifade eden Suttle, bunun virüslerin atmosferde seyahat ettiğini gösterdiğine işaret etti.

YAĞMUR VE TOZ TAŞINIMIYLA YERYÜZÜNE DÜŞÜYOR

İspanya'daki Granada Üniversitesinden çevre bilimci Isabel Reche, virüslerin atmosferde dolaştıktan sonra yağmur ve toz taşınımıyla yeryüzüne düştüğünü ifade etti. Araştırmanın sonuçları "International Society for Microbial Ecology" dergisinde yayımlandı.

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