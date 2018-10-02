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ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

Ankara'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı.

DHA | 02.10.2018 - 17:17..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.

İĞNE DELİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAMERA

ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi.

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı VİDEO

100 KİŞİNİN BİLGİLERİ KOPYALANDI

Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.

Öte yandan Ankara'da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

ATM'ye düzenek yerleştiren 2 kişi tutuklandı

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