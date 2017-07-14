ATM'ye para koyan görevli içinde mahsur kaldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Corpus Christi kentinde Amerikan Bankası'nın ATM'sine para yüklemek isteyen görevli, yanlışlıkla ATM'nin içine sıkıştı.

Bu sırada yanında cep telefonu da olmayınca içeride bir süre mahsur kalarak kimseye haber veremedi.

İŞLEM YAPMAYA GELENLERE NOT GÖNDERDİ

Görevli çareyi not yazarak ATM'nin para gönderme bölümünden o sırada bankamatikte işlem yapmaya gelenlere göndermekle buldu.

Görevli patronunun telefon numarasını yazarak, "Lütfen yardım edin, ben burada sıkıştım ve telefonum yok, lütfen patronuma seslenin." yazılı not gönderdi.

Bunun üzerine Corpus Christi polisi harekete geçerek ATM'de sıkışan görevliyi kurtardı.