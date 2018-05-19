taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

Bugün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ün gençlere hediyesiydi. Peki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile gençlik ve spor bayramının ne gibi bağlantısı vardı?

Özel Haber | 19.05.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Tarih

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hepimiz biliyoruz ki Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs’tı. Peki Mustafa Kemal’in aklına ne zaman gelmişti böyle bir bayramı bu tarihte kutlamak?

GENÇLERE ARMAĞAN, ADIMIN HEP GENÇ KALMASINA...

Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların genç fikirler olduğunu hep dile getirirdi. Burada gençlik kavramı da genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatıyor aslında.

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

Atatürk; “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini vurguluyordu her defasında. Attığı o adımı da, hep genç tutacaktı.

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

ŞÜKRÜ KAYA, O GÜNÜ ANLATIYOR

Araştırmacı ve tarih yazarı İsmet Bozdağ, devrin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dan naklen anlatıyor: Yıl 1936, günlerden 19 Mayıs. Atatürk Dolmabahçe'de, yanında Şükrü Kaya, Ruşen Eşref, Kılıç Ali, Salih Bozok, Mehmet Seydan, Nuri Conker var, karşılıklı konuşuyorlar. Birdenbire Atatürk soruyor: "Bugün günlerden ne?" Diyorlar "Salı, Çarşamba" neyse. Ayın kaçı? 19'u. Aylardan ne? Mayıs."Ne oldu bugün söyleyin bakalım?" diyor. Düşünüyorlar, 19 Mayıs'ta ne oldu?Düşünüyorlar ama bir türlü o tarihte M. Kemal'in Samsun'a çıktığı akıllarına gelmiyor... Çeşitli tahminlerde bulunuyorlar; İzmir'in işgalinin 3. günü, Ankara mitingi, İsmet Paşa'nın Lozan'dan Gazi'ye çektiği telgraf, Haliç Konferansı, İngilizlerle Irak meselesinin konuşulması, Terakkiperver Fırka'nın kapatılması...

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

‘’ASIL YAPACAĞINIZ BAYRAM BU’’

Bozdağ'a göre bu garip tahminlerden sıkılan Atatürk sonunda, 'Bırakın yahu bunları' diyor. 'Öyle bir şeydir ki bu, ülkenin kurtuluşudur.' Yine bulamıyorlar. En sonra Şükrü Kaya hatırlıyor, ''Bu sizin İstanbul'dan ayrıldığınız gün mü?'' deyince ''Yaklaştın'' diyor, 'Samsun'a çıktığımız gün.' Sonra, 'Asıl yapacağınız bayram bu' diyor Mustafa Kemal. Ertesi sene 19 Mayıs'ta Şükrü Kaya'nın tertibiyle 19 Mayıs Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor...

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bulgaristan’dan kaçırılan Isparta gülü
Türkiye’nin birçok bölgesinden sonra geç de olsa ‘gül’ ile buluşan Isparta’nın çileli, çok ilginç bir öyküsü var.
Yalı kazasının iç yüzü #tarih'te
Anadoluhisarı’ndaki Hekimbaşı Yalısı'na çarpan yük gemisi, boğazlardan güvenli geçiş ve Montrö Sözleşmesi’ni tekrar gündeme taşıdı.
II. Süleyman'ın bilinmeyen hayatı
II. Süleyman hayatının 40 yılını bir zindanda geçirdikten sonra topu topu 4 yıl iktidarda kalabilmiş, 1691’de de nasıl olsa gidicidir diye eceliyle ölmesine müsaade edilmişti..
II. Süleyman'ın bilinmeyen hayatı
II. Süleyman hayatının 40 yılını bir zindanda geçirdikten sonra topu topu 4 yıl iktidarda kalabilmiş, 1691’de de nasıl olsa gidicidir diye eceliyle ölmesine müsâde etmişlerdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da katliam: 4 ölü

Bursa'da katliam: 4 ölü

57
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

12
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

25
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

60
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

14
Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

19
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM