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Attila İlhan ölümünün 13'üncü yılında anıldı

Şair Attilâ İlhan, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle yad edildi.

Özel Haber | 13.10.2018 - 14:22..
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Şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 13’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen, katılım ücretsiz olduğu anma etkinliği Attilâ İlhan okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

ATTİLA İLHAN'I ANLATTILAR

Gecede Attilâ İlhan’ın şiir evreni şair Adnan Özer, roman dünyası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emel Koşar, aydın yönü ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça tarafından anlatıldı.

Attila İlhan ölümünün 13'üncü yılında anıldı

ŞİİR DİNLETİSİ

İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına dair arşiv görüntülerinin de gösterildiği etkinlikte; yeğeni, tiyatro ve sinema sanatçısı Kerem Alışık ve sanatçı Devrim Nas, Attilâ İlhan’ın en sevilen şiirlerinin yer aldığı bir dinleti sundu. Gece, tiyatro ve sinema sanatçısı Hatice Aslan’ın sesinden şarkılarla son buldu.

Attila İlhan ölümünün 13'üncü yılında anıldı

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