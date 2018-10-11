Attila İlhan ve şarkı olmuş şiirleri

“Ben sana mecburum” şiiriyle hafızamıza kazınmış, belli ki sonsuza kadar izi silinmeyecek şair ve yazar, Attila İlhan. Öylesine kıymetli ki, birçok şiirini şarkı olmuş da dinlemişiz; belki farkında bile değiliz.
Bugün İlhan’ın 13. Ölüm yıl dönümü. Onu bu kez de şarkı olmuşlarından seçtiğim 10 şiiriyle anıyorum. Siz en çok hangi Attila İlhan şiiri seversiniz. Benim en sevdiğim hep “Ben Sana Mecburum”…
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum…
10 şarkının linklerini de bırakıyorum, dinlemek isterseniz diye…
Ardından sevgi ve saygıyla Attila İlhan…
BEN SANA MECBURUM
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum.
...
Beste ve Seslendiren: Hümeyra
Albüm: Adım Kadın - 1972
*
SULTAN-I YEGAH
Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının,
Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.
Nemli yumuşaklığı tende denizden gelen âhın,
Gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının.
Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.
...
Beste: Ergüder Yoldaş
Seslendiren: Nur Yoldaş
Albüm: Sultan-ı Yegah - 1981
KARANTİNALI DESPİNA
Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına,
Çıktı mı deprem sanırdın ‘kara kız’ kantosuna.
Titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan,
Muammer Bey’in gözdesi Karantinalı Despina.
Beste ve Seslendiren: Timur Selçuk
Albüm: Dünden Bugüne - 1982
*
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ
Gözlerin gözlerime değince,
Felaketim olurdu ağlardım.
Beni sevmiyordun bilirdim,
Bir sevdiğin vardı duyardım.
Çöp gibi bir oğlan ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
Ne vakit karşımda görsem,
Öldüreceğimden korkardım.
Felaketim olurdu ağlardım.
...
Beste: Selim Atakan
Seslendiren: Alpay
Albüm: Sevgilerle - 1984
AN GELİR
An gelir,
Paldır küldür yıkılır bulutlar.
Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet,
O eski heyecan ölür.
An gelir biter muhabbet,
Çalgılar susar heves kalmaz,
Şatârâbân ölür.
Seslendiren: Selda Bağcan
Albüm: Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek - 1988
*
BÖYLE BİR SEVMEK
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir,
Azıcık okşasam sanki çocuktular,
Bıraksam korkudan gözleri sislenir.
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,
Böyle bir sevmek görülmemiştir.
Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya
Albüm: Dokunma Yanarsın - 1992
MAHUR BESTE
Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız.
O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.
Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız.
Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız,
O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.
...
Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya
Albüm: Tedirgin - 1993
*
AYRILIK SEVDAYA DAHİL
Açılmış sarmaşık gülleri,
Kokularıyla baygın.
En görkemli saatinde yıldız alacasının,
Gizli bir yılan gibi yuvalanmış
İçimde keder
Uzak bir telefonda ağlayan
Yağmurlu genç kadın.
...
Beste: Vedat Sakman
Seslendiren: Zuhal Olcay
Albüm: İhanet - 1998
AĞUSTOS ÇIKMAZI
Beni koyup koyup gitme n’olursun!
Durduğun yerde dur!
Kendini martılarla bir tutma;
Senin kanatların yok.
Düşersin yorulursun,
Beni koyup koyup gitme, n’olursun!
...
Beste ve seslendiren: Yaşar
Albüm: Hatırla - 2005
*
ASKIDA YAŞAMAK
Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,
Gece trenlerine binme,
Kaybolursun.
Sokaklarda mızıka çalma çocuk,
Vurulursun.
...
Beste ve Seslendiren: Kazım Koyuncu
Albüm: Sisler Bulvarı - 2006
*
Damla Karakuş
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