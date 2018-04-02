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Audi A8 yılın lüks otomobili seçildi

Yeni Audi A8, 2018 yılında "Dünyada Yılın Lüks Otomobili” ödülünün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 09:40..
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Audi A8 yılın lüks otomobili seçildi

“Dünya Otomobil Ödülleri” (World Car of the Year) New York Auto Show’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Audi’nin amiral gemisi Yeni Audi A8, “Dünyada Yılın Lüks Otomobili” (World Luxury Car 2018) ödülünü kazandı.

Audi A8 yılın lüks otomobili seçildi

AUDI'NIN 9. ZAFERİ

24 ülkeden toplamda 82 üyeden oluşan jüri, aday otomobilleri tasarım, konfor ve güvenliklerinin yanı sıra çevresel etki, sürüş performansı, pazar etkisi ve fiyat/performans oranı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Yeni Audi A8, markaya Dünya Otomobil Ödülleri’ndeki dokuzuncu zaferini kazandırdı.

Audi A8 yılın lüks otomobili seçildi

AUDI AG Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Yeni Audi A8, tüm otomobil endüstrisi için inovasyonu ileriye taşıyor. Yenilikçi dokunmatik kontrol sistemi, istikrarlı ve geniş çaplı elektrifikasyon ve şartlı otomatik sürüşe uygun teknik nitelikleri ile otomotiv mühendisliğinde yeni standartlar belirliyor.”

Audi A8 yılın lüks otomobili seçildi

İKİNCİ ÇEYREKTE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Audi’nin Neckarsulm fabrikasında üretilen Audi A8, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Özel malzemelerle, en üst kalitede üretilen otomobilin donanım özellikleri arasında opsiyonel olarak sunulan Audi laser light özellikli HD Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve ayak masajı özelliğine sahip arka koltuk paketi yer alıyor.

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