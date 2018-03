Audi uçan otomobilini tanıttı

Audi, Italdesign ve Airbus tarafından trafik sorununa çözüm olması için geliştirilen konsept otomobil Pop Up Next, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Elektrikli motorla çalışan bu mini otomobilin hafif kasası bir uçuş modülüne eklenerek aynı zamanda havadan ulaşım da sağlayabiliyor. Pop Up Next, üstün teknolojik donanımları sayesinde sürücüsüz gidebiliyor.

TAM KONTROLE SAHİP DEV EKRAN

Pop Up Next’te ilk göze çarpan iç mekan özelliği, insanla makine arasında iletişimi sağlayan, ses ve yüz tanıma, göz takip ve dokunmatik özelliklere sahip 49" boyutundaki ekran. Bu ekran aracın tüm kontrollerini tek bir yerden yönetmeye olanak sağlıyor. Aracın iç mekanında ön kısmı tamamen kaplayan bu ekran, ön konsolda herhangi bir analog düğmeye ihtiyaç bırakmıyor.

UÇUŞ SORUMLUSU AIRBUS

Dünyanın en önemli uçak üreticilerinden olan Airbus, Pop Up Next projesi için Audi ile birlikte yürüyen markalardan biri. Aracın uçuş modülünün üretimini yapa Airbus, hafif gövdeye eklenen bu modül ile birlikte Pop Up Next'in tekerleklerini yerden kesiyor.

SERİ ÜRETİM HAKKINDA BİLGİ YOK

Cenevre'de konsept olarak tanıtılan Pop Up Next'in seri üretime geçip geçmeyeceği, geçerse bunun ne zaman olacağı hakkında bilgi verilmedi. Ancak Audi yetkililerinin iddialı açıklamalarına ve 'trafik sorununu çözeceğiz' sloganlarına bakılırsa, gelecekte yollarda -ve hatta bulutlarda- Pop Up Next'i görmemiz hayal değil.