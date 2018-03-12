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Audi'den tamamen elektrikli SUV

Alman otomobil üreticisi Audi, yüzde yüz elektrikli motora sahip SUV modelini görücüye çıkardı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 10:13..
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Audi'den tamamen elektrikli SUV
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Audi'nin geliştirdiği tümüyle elektrikli ilk model olma özelliğini taşıyan e-tron, tasarımı ve sahip olduğu yüksek teknoloji ile beklentileri karşılamaya hazır görünüyor.

Audi'den tamamen elektrikli SUV

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan e-tron, ilk etapta 250 prototip olarak üretilecek ve test amacıyla çok sayıda ülkede farklı koşullarda 5 milyon kilometre mesafe kat edecek.

Audi'den tamamen elektrikli SUV

UZUN MENZİLE SAHİP OLACAK

Audi yetkilileri e-tron ile ilgili üzeri kapalı bilgiler verse de, otomobilin uzun bir menzile sahip olacağını saklamıyor. Yalnızca konfor ve güvenlik değil, tek batarya ile uzun bir mesafe gidilmesine yönelik de çalışmalar yapan Audi, e-tron ile bu sınava hazırlanıyor. Tahminler e-tron'un yaklaşık 550-600 kilometre menzile sahip olacağı yönünde.

Audi'den tamamen elektrikli SUV

SERİ ÜRETİM TARİHİNE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Audi e-tron tanıtımında konuşan Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, aracın seri üretim tarihine dair bir bilgi paylaşmadı. Stadler, “Dört kapılı Gran Turismo, Audi e-tron Sportback konseptinin seri üretim versiyonu ve bu sportif SUV’yi takip edecek yeni bir kompakt ile 2020 yılına dek ürün gamımıza üç adet tümüyle elektrikli otomobil eklenecek. 2025 yılına kadar ise tüm segmentler ve konseptler genelinde 20’nin üzerinde elektrikli ve hibrit model piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

Audi'den tamamen elektrikli SUV

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