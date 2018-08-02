Avcılar'da şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı.

DUA KİTAPLARINA DA EL KONULDU

Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.

Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı VİDEO



YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU

Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.