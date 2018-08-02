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Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Avcılar'da polis ekipleri, Medyum Rüstem Hoca olarak bilinen 40 yaşındaki Rüstem Yücesan'a yönelik operasyon düzenledi. Yücesan ve iki çalışanı gözaltına alındı.

DHA | 02.08.2018 - 15:50..
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Avcılar'da şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki  büroyu bir süre takip altına aldı.

DUA KİTAPLARINA DA EL KONULDU

Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın  muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.

Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı

Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı VİDEO

YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU

Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.

Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı



Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı



Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı

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