Avcılar'da şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı.
DUA KİTAPLARINA DA EL KONULDU
Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.
Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı VİDEO
YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU
Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.