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AVM'lerin sayısı 10 yılda arttı

Hazırlanan rapora göre, son 10 yılda AVM sayısı 3 katına çıkarak 379'a ulaştı.

30.12.2016 - 09:15
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  2. Emlak

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Perakende Sektörü 2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörülerime göre, son 10 yılda AVM sayısı 3 katına çıkarak 379'a ulaştı. İnşaatı süren 74 AVM'nin 2019'da tamamlanması bekleniyor. 2016'nın 3. çeyreğinde AVM birincil kira rakamı metrekare başına aylık 90 eurodan, 81 euro'ya düştü.

Son dönemde kurda yaşanan ciddi dalgalanma karşısında sektör birlik duruşu göstererek kiraların TL bazına çekilmesi ve indirim yapılması gibi anlaşmalara vardı. 118 AVM, kiralarını TL'ye döndürdü.

GEREKTİĞİNDE MAĞAZA KAPATILMALI

Raporda, şöyle denildi: "2017'nin maliyet ve nakit yönetimi açısından sıkıntılı bir dönem olmaya devam edeceğinden hareketle, perakendecilerin çevik pozisyon alabilmenin ve sağlıklı kalabilmenin önemini daha çok hissedecekleri öngörülüyor. Sağlıklı zayıflama stratejisi kapsamında bugüne kadar mağaza açarken çok da ince eleyip sık dokumayan sektörün, artık mağaza açma kadar, gerektiğinde mağaza kapamayı da öğrenmesinin gerekliliği öne çıkıyor."

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