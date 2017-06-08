Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan ve Başsavcı Vekili Önder Yanan tarafından koordine edilen Özel Büro tarafından hazırlanan iddianamede, 15 şüpheli yer alıyor.

Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 30'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarını ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

HÜSEYİN ÇAPKIN'A YAKALAMA KARARI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.