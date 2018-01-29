Avrasya Tüneli zamandan kazandırdı

Tamamlandığı tarihten itibaren İstanbul'un trafik yoğunluğunu önemli derecede azaltan ve İstanbullulara yılda 52 milyon zaman kazandıran Avrasya Tüneli, sadece zaman değil aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağladı.

123 MİLYON LİRA ÖDENEBİLİR

2017 yılında Avrasya Tüneli'ni kullananların sayısı 16 milyonun altında kaldı. Ortaya çıkan 10 milyonluk bu farkı ATAŞ şirketinin devletten alacağı iddia ediliyor. Hürriyet yazarı Vahap Munyar, konuyla ilgili bir yazı hazırladı. Buna göre, devlet ATAŞ'a 123 milyon lira ödeyecek.

"FARK ÖDEMESİ GEREĞİ ORTADAN KALKACAK"

Konuyla ilgili yazara açıklama yapan ATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu , “Açılıştan bu yana günlük araç geçişinde yüzde 100’den fazla artış oldu. Bu yıl taahhüt rakamlarına (günlük 68 bin 500) ulaşabiliriz gibi görünüyor. Bu da kamunun fark ödemesi gereğini ortadan kaldıracak. Geçersek zaten biz fazla geçiş gelirinin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz” dedi.

"KARBON EMİSYONUNDA YÜZDE 22'LİK DÜŞÜŞ"

Ayrıca Arıoğlu, "Karbon emisyonunda yüzde 22 düşüş sağlandı. Tünelin açılışı öncesi ve sonrası yapılan hava kalitesi ölçümlerinde partikül madde oranında yüzde 32, karbon konsantrasyonlarında yüzde 23 düşüş oldu. Tünel kullanıcıları 23 milyon saat tasarrufu yaptı. İBB’nin resmi rakamları kullanılarak yapılan hesaplamaya göre bunun değeri 895 milyon lira. 30 bin ton yakıt tasarrufu oldu. Bunun değeri 286 milyon lira. 18 bin ton CO2 emisyonu azalımı ile 23 milyon liralık tasarruf sağlandı." diye konuştu.