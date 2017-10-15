Avrupa Birliği Katalonya politikasında tavır değiştirdi

Lüksemburg’da öğrencilere konuşma yapan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a hükümetinin Katalonya durumunun kontrolden çıkmaması için harekete geçmesi gerektiğini bildirdiğini, fakat bu tavsiyenin dikkate alınmadığını dile getirdi.

"AVRUPA BİRLİK İÇİN OLMALI"

Juncker, "Bir süredir İspanya Başbakanı’na Katalonya’nın bunalım sürecine girmemesi için belirli girişimlerde bulunması gerektiğini söylüyorum fakat neredeyse hiçbir şey yapılmadı" dedi.

KAOS YARATABİLİR

Juncker, Avrupa’yı bir birlik olarak görmeyi dilediğini fakat Katalon bağımsızlığı konusunda ellerinin bağlı olduğunu belirtti.

Juncker, "İnsanların sorumluluklarını yüklenmesi gerekir. Komisyonun neden bu olaya karışmadığını açıklamak isterim. Birçok insan ‘Juncker bu işe dahil olmalı’ diyor. Bunu yapmıyoruz çünkü dahil olursak bu durum AB’de daha çok kaos yaratacak. Bunu yapamayız. Bu duruma dahil olamayız" dedi.