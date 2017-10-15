taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Avrupa Birliği Katalonya politikasında tavır değiştirdi

Katalanların bağımsızlığına saygı duyacaklarını söyleyen Juncker, gelen tepkiler üzerine bunun kaosa neden olacağını ifade etti.

15.10.2017 - 16:59
  1. Haberler
  2. Dünya
Avrupa Birliği Katalonya politikasında tavır değiştirdi

JUCNKER

Lüksemburg’da öğrencilere konuşma yapan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a hükümetinin Katalonya durumunun kontrolden çıkmaması için harekete geçmesi gerektiğini bildirdiğini, fakat bu tavsiyenin dikkate alınmadığını dile getirdi.

"AVRUPA BİRLİK İÇİN OLMALI"

Juncker, "Bir süredir İspanya Başbakanı’na Katalonya’nın bunalım sürecine girmemesi için belirli girişimlerde bulunması gerektiğini söylüyorum fakat neredeyse hiçbir şey yapılmadı" dedi.

KAOS YARATABİLİR

Juncker, Avrupa’yı bir birlik olarak görmeyi dilediğini fakat Katalon bağımsızlığı konusunda ellerinin bağlı olduğunu belirtti.

Juncker, "İnsanların sorumluluklarını yüklenmesi gerekir. Komisyonun neden bu olaya karışmadığını açıklamak isterim. Birçok insan ‘Juncker bu işe dahil olmalı’ diyor. Bunu yapmıyoruz çünkü dahil olursak bu durum AB’de daha çok kaos yaratacak. Bunu yapamayız. Bu duruma dahil olamayız" dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözecek
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore krizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kral Selman Trump'ın İran kararını destekliyor
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
Somali'de 3 günlük yas ilan edildi
189 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıdan sonra ülkede 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.
Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı
Wall Street'in bilinen iş adamlarından Guy Gentile'ın sevgilisi iş adamından acı bir intikam aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

224
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

163
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

17
Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

225
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

57
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

251
Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM