Avrupa Birliği sığınmacı sorununu çözmeye çalışıyor

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sığınmacı sorunu ile Avrupa içinde ve sınırlarda alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.

Açıklamaya göre, Cazeneuve ve Avramopulos, AB'nin sığınmacı krizine etkin bir çözüm üretebilmesi için üye ülkelerin dayanışma içinde hareket etmesinin şart olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Yunanistan'dan gelen sığınmacıların başka ülkelere transferi kapsamında yeniden yerleşiminin yüzde 30'unun Fransa'ya gerçekleştirildiğini hatırlatan Cazeneuve, ayrıca Schengen bölgesinde sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadelenin yürütülebilmesi için AB'nin, sınırlarda geçişleri kayıt altına alan bir sistemin devreye sokulmasını öngören karar alması gerektiğini vurguladı.