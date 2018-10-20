Avrupa Birliği: Suudiler 1963 Viyana sözleşmesini ihlal etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında birçok Avrupa kurum ve örgütüyle işi gereği yakın ilişkiler yürüten Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.

"VİYANA SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ"

AB'nin tüm dünyadaki gazetecilerin korunması ve basın özgürlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirten Mogherini, "Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin şok edici şekilde ihlali çok endişe vericidir." vurgusu yaptı.

Mogherini, olayın özellikle 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin "konsolosluğun bulunduğu ülkenin kanun ve düzenlemelerine saygı göstermesini" öngören 55'inci maddesini ihlal ettiğini kaydetti.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Kaşıkçı'nın anısının ve yakınlarının adaleti hak ettiğini vurgulayan Mogherini, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı." çağrısında bulundu.