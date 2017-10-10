Avrupa medyası Erdoğan'ı Sırbistan'da yakın takibe aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

BASININ YOĞUN İLGİSİ

Türkiye ile Sırbistan heyetlerinin basına açık görüşmesi, çok sayıda basın mensubu tarafından ilgiyle takip edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE MEYDAN OKUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan sonra Sırbistan'a gitmesi, Almam medyasında geniş yer bulmuştu.

Deutsche Welle'de çıkan haberde, Erdoğan'ın bu temasının Avrupa Birliği'ne karşı "meydan okuma" olduğu ifade edilmişti.

TÜRKİYE GÜÇLENİYOR

Haberde; 2018 yılında daha da artması beklenen ekonomik ilişkilerin Avrupa Birliği karşısında Türkiye'nin elini güçlendireceğine yer verildi.

"DEĞERLİ DOSTUM"

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na "Değerli dostum" olarak hitap etti.

Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğinin altını çizdi.