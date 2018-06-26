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Avrupa otomotiv pazarı 5 ayda yüzde 2,5 büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı 2018'in ocak- mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüyerek 8 milyon 145 bin 984'e ulaştı.

AA | 26.06.2018 - 17:00..
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  2. Ekonomi

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Mayıs ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

YÜZDE 2,5'LUK ARTIŞ

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 8 milyon 145 bin 984 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneminde 7 milyon 948 bin 967 otomotiv satılmıştı.

Bu dönemde otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 11,6 ile İzlanda’da, yüzde 6,3 ile İngiltere’de, yüzde 2,9 ile İrlanda'da görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 27,1 ile Macaristan, yüzde 25,5 ile Litvanya, yüzde 23,9 ile Romanya oldu.

MAYISTA SATIŞLAR YÜZDE 0,9 ARTTI

Avrupa otomotiv pazarı mayıs ayında ise 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0,9 büyüyerek 1 milyon 662 bin 251 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin mayıs ayında 1 milyon 647 bin 155 otomotiv satılmıştı.

Otomotiv satışları Mayıs 2018'de geçen yılın aynı ayına göre İzlanda’da yüzde 27, Norveç’te yüzde 6,4, Almanya’da yüzde 5,4 düştü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Litvanya (yüzde 32,1), Romanya (yüzde 30,7) ve Bulgaristan (yüzde 26,9) olarak sıralandı. Türkiye, mayıs ayı sonunda yüzde 4,19 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. oldu.

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