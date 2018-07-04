Avrupa'da sığınmacı krizi büyüyor

Almanya'nın kendi içinde yaşadığı sığınmacı krizinin bir benzeri Avusturya'da da yaşanmak üzere. Her ne kadar Berlin'de yaşanan hükümet krizi gibi bir durum henüz gelişmese de Avusturya ile Avrupa'nın arası mülteciler nedeniyle açılabilir.

Avusturya Başbakan Kurz, ülke sınırlarının yakınlarına inşa edilecek toplama merkezlerinin sınır güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

"GÜNEY SINIRINI KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALACAĞIZ"

Kurz, Alman İçişleri Bakanı Seehofer ile perşembe günü Viyana'da görüşeceklerini belirterek, "Biz her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz ancak Avusturya'ya yük olacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Kickl de Almanya'nın sığınmacı akınını durdurmak için nasıl bir yol izleyeceğini açıklaması gerektiğini vurgulayarak, "Avusturya'ya zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkenin güney sınırlarını korumak için önlemler alacağız" diye konuştu.

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