Avrupa'da 5 hava yolu şirketi kapandı

Azur Air (Almanya), Small Planet (Almanya), VLM (Belçika) ve Skywork Airlines (İsviçre) hava yollarının ardından şimdi de Danimarka-Letonya kökenli Primera Air iflas etti.

AZUR AİR TEK UÇAKLA HİZMET VERİYORDU

2003 yılında kurulmuş olan Primera Air'in dokuz uçağı vardı ve en son Kuzey Amerika uçuşları yapıyordu. Eylül ayı sonunda resmi olarak iflasını açıklayan Azur Air'in en son olarak sadece tek bir Boeing 737 uçağı ile iş yaptığı biliniyor.

BELÇİKALI VLM DE TEK UÇAĞA DÜŞMÜŞTÜ

Azur Air'den kısa bir süre önce iflas eden Small Planet Almanya şirketinin ise dört Airbus A320 ve iki Airbus A321 vardı. Belçikalı VLM tek uçakla uçuyordu Ağustos ayın sonunda faaliyetlerine son veren Belçikalı VLM Airlines, bütün uçaklarından vazgeçerek sadece bir adet Fokker 50'yi elinde tutmuştu.

11 BİN YOLCU MAĞDUR OLDU

Milliyet'in haberine göre; şirket onu da iflastan sonra bir daha uçurmadı. Bölgesel uçuşlar yapan İsviçreli Skywork Airlines, yine Ağustos sonuna doğru faaliyetlerine son vererek toplam 11 bin yolcuyu mağdur etti.