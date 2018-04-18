Avrupa'da inşaat üretimi şubatta azaldı

İnşaat üretimi, bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre Euro Bölgesi’nde yüzde 0,5, Avrupa Birliği'nde ise (AB) yüzde 0,8 geriledi.

YÜZDE 0,4'LÜK ARTIŞ

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın şubat ayında ocak ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. İnşaat üretimi 2017’nin şubat ayına göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat üretiminin şubatta önceki aya oranla yüzde 0,8, Şubat 2017’ye göre de yüzde 0,1 azaldığını arttığını ortaya koydu.

EN FAZLA ARTIŞ BULGARİSAN'DA

Verisi mevcut AB ülkeleri içinde, şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 14’le Bulgaristan’da, en fazla artış ise yüzde 4,7 ile Romanya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke, yüzde 31,3’le Polonya oldu. En fazla azalış da yüzde 5,3 ile Belçika’da kaydedildi.