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Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da 27 Mart’ta başlayan ve 14 gün devam eden, 16 Nisan referandumuna yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.

10.04.2017 - 01:21
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Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa genelinde 31 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 82 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 14 gün süren anayasa değişikliği için halk oylama süreci 9 Nisan pazar günü saat 21.00’de tamamlandı.

1.5 MİLYONU BULACAK

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan verilere göre, oy kullanma sürecinin sonlanmasına bir gün kala, 1 milyon 136 bin 921 yurt dışı seçmen sandık başına gitti. Son gün oy kullanacak seçmenlerle beraber yurt dışında bu rakamın toplamda 1,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, 2015 yılında yapılan TBMM 26. dönem milletvekili seçimlerine oranla yüzde 20’ye yakın artması öngörülüyor.

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi VİDEO

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdiFOTOĞRAF: Almanya'da oy kullanan vatandaşlar

HOLLANDA'DA REFERANDUMA YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu yetkililerinden alınan bilgilere göre, 252 bine yakın Türk seçmenin bulunduğu Hollanda'da,118 binin üzerinde seçmen oy vermek üzere sandığa gitti.

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdiFOTOĞRAF: Hollanda'da oy kullanan vatandaşlar

BELÇİKA'DA YAKLAŞIK YÜZDE 60 SANDIĞA GİTME ORANI

Belçika’da 1 Kasım seçimlerine oranla halk oylamasına katılım fazla oldu. Kayıtlı 133 bin seçmenin olduğu ülkede toplamda 81 bin 540 oy kullanıldı.

Seçmenin yaklaşık yüzde 60’ının sandığa gittiği Belçika'da, bu oran 1 Kasım seçimlerinde 56 bin 113 oyla yüzde 42’ydi. Siyasi parti temsilcileri, vatandaşların demokratik tercihlerini göstermek için giderek daha fazla oranda oy kullanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdiFOTOĞRAF: Belçika'da oy kullanan vatandaşlar

Yaklaşık 38 bin Türk seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te ise  2 gün boyunca başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuarı'na kurulan 16 sandıkta 10 bin 52 seçmen oy kullandı.

Orta ve batı Avrupa'da salı günü üç noktada toplanacak oy torbalarının, Oy Torbaları Nakil Komisyonu yetkilileri tarafından özel uçakla yurda taşınacağı, ayrıca kuzey Avrupa ülkelerindeki oy torbalarının da özel kuryeler ve yetkililerin gözetiminde tarifeli uçaklarla Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdiFOTOĞRAF: İsveç'te oy kullanan vatandaşlar

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdiFOTOĞRAF: İspanya'da oylar mühürlendi

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