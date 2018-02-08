Avrupa'da sahibinden satılık kaleler

Ortalama bir ev ile modern bir rezidans fiyatı arasında fiyat biçilen kalelerin bir kısmı geniş arazisiyle, bazıları da tarihi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Satılık kaleler arasında İskoçya Kralı 6. James'in de kimi zaman misafir olarak kaldığı Knockhall Kalesi, 130 bin İngiliz sterlinlik (yaklaşık 686 bin lira) fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Yaklaşık bin 100 metrekarelik arazi içindeki 400 yıllık kale, İskoçya'nın Aberdeen şehrine 30 dakikalık mesafede bulunuyor. Anıt eser olarak kabul edilen kalenin restorasyon masrafları alıcıya ait olacak.

Yine Aberdeen'e yarım saat uzaklıktaki Fetteresso Kalesi ise restorasyon masrafı olmadan alıcısını bekleyen kalelerden. Oturmaya hazır 6 odasıyla yeni sahibini bekleyen 350 yıllık kale, 28 bin metrekarelik arazi içinde yer alıyor.Bir dönem otel olarak da kullanılan kalenin fiyatı 475 bin İngiliz sterlini (yaklaşık 2 milyon 506 bin lira).

LORD'DAN SATILIK

İngiltere'de satışa çıkarılan birçok kalenin eski sahipleri arasında kraliyet ailesi üyeleri, lordlar, generaller ve siyasetçiler bulunuyor.

Mirasçılar tarafından satışa sunulan kalelerden biri de Kennedy ailesinin 400 yıldır elinde bulundurduğu Cassillis Kalesi.

İskoçya'nın ilk yüksek eğitim kurumu St. Andrew's Üniversitesi'ni kuran ve 650 yıldır bölgeyi yöneten Lord Kennedy ailesine ait kalede sinema ve spor salonları da mevcut. Arazisi 125 hektar genişliğinde olan komplekste 19 odalı kale haricinde 4 küçük evin de var.

Kalenin, araziden geçen nehre de 3 kilometre kıyısı bulunuyor. Somon ve alabalık zengini nehrin kıyıları, hobi olarak balıkçılık yapanların uğrak yerlerinden biri. Kale, 4 milyon İngiliz sterlinine (21 milyon 102 bin lira) satışa çıkarıldı.

14 ODANIN ÜÇÜ ESKİ ZİNDAN

Fransa da İngiltere gibi çok sayıda kalenin satışa çıkarıldığı ülkelerden.Ülkede satışa sunulan kale ve şatoların fiyatları, İngiltere'dekilerin üzerinde.

Bunlar arasında en dikkati çekenlerden biri Orta Çağ Katalan mimarisi özelliklerini yansıtan Corbere Kalesi.

Doğu Pirene sıradağlarındaki bir tepenin üstünde yer alan kalenin, 14 odası ve çevresinde de 25 hektarlık arazisi bulunuyor. 2,9 milyon euro (13,5 milyon lira) değer biçilen 777 yıllık kalenin odalarından 3'ü zindanlardan dönüştürülmüş.

5 ODALI ŞATOYU ALANA KULE HEDİYE

Satışa çıkarılan kale ve şatolar, farklı özellikleriyle de dikkati çekiyor.Fransa'nın Couiza bölgesindeki Cathar Şatosu da bu yapılardan biri.

Şatonun bahçesinde 12. yüzyıldan kalma bir kule bulunuyor.Toplam bin 200 metrekarelik arazide kurulan şato ve 4 katlı kule, 445 bin euroya (2 milyon lira) satışa çıkarıldı.