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Avrupa'dan ABD'ye yaptırım talebi

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'ye yolladıkları mektupta İran'a karşı uygulanacak yaptırımlardan Avrupalı şirketlerin muaf tutulmasını istedikleri belirtildi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 14:27..
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QWEQWE

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ABD'ye resmi bir mektup yollayarak İran'a karşı uygulanacak yaptırımlarda Avrupalı şirketlere muafiyet uygulanmasını talep etti.

ANLAŞMAYA DÖN ÇAĞRISI

Üç ülkenin dışişleri ve ekonomi bakanlarının ABD’ye yönelik yazdığı ortak mektupta anlaşmaya geri dönme çağrısı yapılırken, “Avrupa’nın güvenliğini tehdit edecek hareketlerden kaçınılması” tavsiyesinde bulunuldu. Mektupta, İran’ın da anlaşmadan çekilmesi halinde bölgenin daha da tehlikeli bir yer haline geleceği vurgusu yapılırken, gelecekteki çatışmaların sonuçlarının ise ‘felaket’ olacağı uyarısında bulunuldu.

YAPTIRIM DIŞINDA TUTULMAK İSTENİYOR

Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'la ticaret yapan şirketlere ABD tarafından yaptırım uygulanmasının önünü açmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderildiği belirtilen mektupta, İran'ın uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanıyan SWIFT sisteminden çıkarılmaması da istendi.

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