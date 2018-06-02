Avrupa'dan Türk yükseköğretimine üç başlıkta tam not

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 24-25 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde, Türk yükseköğretim sisteminin, üç konuda tam puan aldığını belirterek, "Bu zirvedeki tespitler bize gösteriyor ki Bologna Süreci'nde pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktayız. Bu çok önemli ve olumlu bir gelişme" dedi.

Yekta Saraç, Türkiye'nin 2001'de parçası olduğu Bologna sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade etti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, zirvede, daha önce Derece Sisteminin Geliştirilmesi (Yeterlilikler Çerçevesi, ECTS Sistemi ve Diploma Eki Süreci), Tanıma ve Kalite Güvencesi alanlarında belirlenen 2018 hedefleri açısından Türkiye'nin dikkate değer gelişmeler kaydettiğinin belirtildiğini aktardı.

3 KONUDA 5 ÜZERİNDEN 5 PUAN

Zirvede, Avrupa yükseköğretim alanındaki Bologna Süreci'ndeki ülkelerin üç ana başlıkta Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu'nda ele alındığını kaydeden Yekta Saraç, Türkiye'nin derece sistemlerin geliştirilmesi ana başlığı altında Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Diploma Eki başlığı altındaki üç konuda da 5 üzerinden 5 tam puan aldığını bildirdi.

"ÇOK İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yekta Saraç, "Önümüzdeki değerlendirmede, bu noktada da çok iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu Avrupa Kalite Ajansına üye olacak. Bilindiği üzere kalite güvencesi alanında gereken yapısal değişiklikleri sağlayarak idari ve mali özerkliğe sahip bir Kalite Kurulunun oluşturulması sağlandı. Yeni YÖK'ün çok önem verdiği ve gerçekleştirdiği projelerden birisi olan Yükseköğretim Kalite Kurulunun Avrupa Kalite Ajansına üye kabul edilmesiyle 2020 yılına dek bu alandaki değerlendirmelerde de hedeflediğimiz sonucu inşallah elde edeceğiz" diye konuştu.

"ÜLKELERİN KARNESİNİ ORTAYA KOYAN ÖNEMLİ BİR KARNE"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişme veya gerilemesini gösteren, bu sürece dahil bütün ülkelerin karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur. Türk yükseköğretiminde güzel gelişmelerin Avrupa farkında. Türkiye'de güzel şeyler oluyor, yükseköğretim alanında da güzel şeyler oluyor. Henüz istediğimiz noktada olmasak da gelişmeler ve iyileşmeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunları da görmemiz lazım. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bizim dışımızda bağımsız en üst düzeyde bir zirveden çıkan neticeler de bunu gösteriyor. Kabul ediyoruz, önümüzde kat edeceğimiz uzun mesafeler var. Bununla birlikte daimi tekamülü arayan bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz

Küresel rekabet ortamında eğitim kalitesini artırmak ve uluslararası ekosistemde varlık gösterecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sürdürdükleri çalışmalara Avrupa Yükseköğretim Alanı hedefleri ile ilişkilendirecek şekilde devam edeceklerini bildiren Saraç, "Bu bağlamda önümüzdeki dönem için yeni bir proje daha ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.



