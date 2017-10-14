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Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmekle tehdit ettiği İran'a, İngiltere, Almanya ve Fransa'da destek geldi.

14.10.2017 - 09:01
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Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

"ENDİŞELİYİZ"

Üç liderin çalışma ofisiden yapılan açıklamada üç ülkenin liderleri olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamamak yönündeki tutumunun dikkat alındığı, bu kararın olası sonuçları konusunda endişeli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ortak eylem planın (JCPOA) tüm taraflarca uygulanması konusunda kararlı olunduğu, bunun ortak ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi.

KARARLILIK VURGUSU YAPTILAR

Açıklamada liderlerin anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

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