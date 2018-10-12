Avrupalıların yüzde 49'una göre AB gereksiz

Münbiç'te çukur kazan YPG'ye Başkan Erdoğan'dan mesaj var: Sizi o çukurlara gömeceğiz.

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A’dan Z’ye dövme rotası

Günümüzde dövme sanat mı değil mi tartışmaları devam ededursun, köklü bir geçmişi olduğu kesin. Eskiden çok kabul görmese de, şimdilerde yaptıranların sayısındaki artış bir hayli yüksek.