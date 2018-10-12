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Avrupalıların yüzde 49'una göre AB gereksiz

Yapılan ankette Avrupalıların yüzde 64'ü AB olmasa hayat standartlarının kötüleşmeyeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 14:28..
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Brüksel merkezli 'Avrupa'nın Dostları' adlı düşünce kuruluşunun açıkladığı anket sonuçlarına göre Avrupalıların yüzde 64'ü, AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğine inanmıyor.

YÜZDE 64: AB OLMASA HAYAT STANDARTLARIMIZ KÖTÜLEŞMEZ

Kuruluşun Avrupa genelinde yaklaşık 11 bin kişi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u AB'nin gereksiz olduğuna inanırken, yüzde 64'ü de AB'nin olmaması durumunda hayat standartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor.

DEĞİŞİM VE REFORM SAĞLANMAZSA ÖNEMSİZ KALMAYI SÜRDÜRECEKTİR

Anketin, katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak vardığı sonuç kısmında, "Değişim ve reform sağlanmazsa, AB, çoğu vatandaşı için önemsiz kalmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Avrupalıların üçte birinden fazlasının AB bütçesi harcamalarında 'daha şeffaf' olunmasını beklediği aktarıldı.

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