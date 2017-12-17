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Avrupa'nın en yaşlı insanı İspanya'da hayatını kaybetti

Barselona'daki bir bakımevinde yaşayan Ana Vela Rubio, 116 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Detay Haber | 17.12.2017 - 06:46..
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Vela Rubio 29 Ekim 1901'de İspanya'nın güneyindeki özerk bölge Endülüs'te dünyaya gelmişti. Uluslararası Gerontoloji Araştırma Grubu'nun verilerine göre Vela Rubio Avrupa'da yaşayan en yaşlı kişi ve dünya üzerindeki en yaşlı üçüncü kişiydi.

Avrupa'nın en yaşlı insanı İspanya'da hayatını kaybetti

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre halihazırda listenin başında Japon Nabi Tajima bulunuyor. Nabi Tajima'nın doğum tarihi 4 Ağustos 1900.

Avrupa'nın en yaşlı insanı İspanya'da hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima

KIZIYLA AYNI HUZUREVİNDE YAŞIYORDU

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, emekli bir terzi olan Ana Vela Rubio, 1940'lı yıllardan bu yana Katalonya'da yaşıyordu. Bundan yaklaşık dört ay kadar önce Ana Vela Rubio'nun 90 yaşındaki kızı da annesinin kaldığı bakımevine yerleşmişti.

Avrupa'nın en yaşlı insanı İspanya'da hayatını kaybetti

"NEREDEYSE HİÇ SAĞLIK SORUNU YAŞAMADI"

Ana Vela Rubio'nun hayatı boyunca neredeyse hiç sağlık sorunu yaşamadığı belirtiliyor. Vela Rubio 109 yaşında kalçasını kırmış ve bu yüzden ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Bakımevinden yapılan açıklamada Vela Rubio için "Acı çekmeden uykusunda hayata veda etti" ifadesine yer verildi.

EN YAŞLI AVRUPALI ÜNVANI YİNE BİR İTALYAN'DA

19'ncu yüzyılda doğup yaşayan son kişi olan İtalyan Emma Morano, geçen nisan ayında hayatını kaybetmişti. Morano, mayıs 2016'dan öldüğü tarihe kadar dünyanın ve dolayısıyla Avrupa'nın en yaşlı insanı unvanını taşımıştı.

İspanyol Ana Vela Rubio'nun vefatının ardından Avrupa'nın en yaşlı kişisi unvanı 115 yaşındaki İtalyan Giuseppina Projetto'ya geçti.

Avrupa'nın en yaşlı insanı İspanya'da hayatını kaybetti

Avrupa'nın yeni "en yaşlı insanı" Giuseppina Projetto

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