Avrupa’nın göbeğinde skandal uygulama devam ediyor

Belçika bir kez daha İslamofobik politikalarıyla dünya gündemine oturdu. Başkent Brüksel’de “kamusal alanda” başörtüsü yasağının devam etmesi yönünde karara varıldı.

BAŞÖRTÜ YASAĞI DEVAM

Brüksel ana merkez belediyesinde yıllardır devam eden kamu alanındaki başörtü yasağının mimarı olan PS (Sosyalist Parti), yeni Encümenler Kurulunun belirlenmesinin ardından kamu alanında başörtüsü yasağında bir değişiklik olmayacağını ve yasağın devam edeceğini açıkladı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close de, yerel seçimlerin ardından koalisyon ortakları arasında kamu alanında başörtüsü yasağı konusunda fikir ayrılığı yaşanmadığını söyledi. Close, “Flaman Yeşiller ve Walon Yeşiller Partisi Brüksel’de kamu alanında var olan başörtüsü yasağının kaldırılması yönünde bir talepte bulunmadılar. Başörtü yasağının kaldırılması yönünde bir isteğin olmadığı görüldü. Yeşiller Partisi’nin kamu alanında başörtüsü yasağında bizimle aynı fikirde olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Brüksel’de Walon PS ile Flaman Sosyalist Partisi SP.A de kamu alanında başörtü yasağını savunmakta” dedi.

MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI SAVUNMA VAADİYLE OY İSTEMİŞLERDİ

Özellikle Sosyalist ve Yeşiller Partisi seçim öncesi Müslüman ve azınlıkların haklarını savunan tek parti olduklarını iddia ederek oy istemişti. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla bilinen PS Brüksel Teşkilat Başkanı Laurette Onkelinx, “Sosyalist Partisi olarak laikliğin en büyük savunucularından birisi olmaktayız. Kamusal alanın tarafsız olması gerekiyor. Herkesin politik, felsefi ve dini inançlarını deneyimleyebileceği laik bir ülkede yaşadığımız, herkesi açıklığa kavuşturmanın bir yolu. Dini deneyim, özel alana ait bir şey olmalıdır” dedi.



ANVERS’TE YEŞİLLER BAŞÖRTÜ YASAĞINA KARŞI ÇIKIYOR

Yeşiller Partisi’nin Brüksel’de kamu alanında başörtüsü yasağının devamında hemfikir olmasına karşılık Anvers’te ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Anvers’te Federal Milletvekili ve Anvers Belediye Meclis Üyesi Wouter Van Besien, “Anvers Belediye Meclisi koalisyon ortakları arasında kamu alanındaki başörtü yasağının kaldırılması ilk talebimiz olmakta. İnsanların kılık kıyafetine yasak uygulamak insanlık adına utanç vericidir. Ben ne başörtüsü yasağı taraftarıyım ne de serbest bırakılması taraftarıyım. Ben insanların kılık kıyafeti konusunda kendilerinin karar vermesi taraftarıyım” şeklinde konuştu.



