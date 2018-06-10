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Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

Avrupa Birliği ülkelerinin farklı politikaları, Avrupa'da göç sorununu derinleştiriyor.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 09:12..
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  2. Avrupa

Alp Dağları'ndaki sınır bölgesinde her ay onlarca göçmen İtalya'dan Fransa'ya gitmek için dik yamaçları tırmanıyor.

İki ülke tarafından da istenmeyen, hor görülen göçmenler gönüllülerin yardımıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

YARDIM EDENLER CEZAYI GÖZE ALIYOR

Ülkelerin yapmadığı işi üstlenen gönüllüler onlara yardım ederek para ve hapis cezası riskini göze alıyor. Bu durum, Avrupa göç politikasının işlemediğini açıkça gözler önüne seriyor.

Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

Üye ülkelerin farklı politikalara sahip olduğu, bürokratik engellere takılıp duran Avrupa Birliği tutarlı bir göçmen politikası yürürlüğe koymayı başaramıyor. Üye ülkeler ise bu yönde çaba sarfetmeye yanaşmıyor.

POLONYA VE MACARİSTAN ALMIYOR

Almanya 2015 göçmen akınınında üzerine düşenden fazla göçmeni ağırlamayı kabul ederken, Polonya ve Macaristan Avrupa Birliği tarafından belirlenen kotaların gereklerini yerine getirip göçmenleri ülkesine almayı reddetti.Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

İTALYA VE YUNANİSTAN RAHATSIZ

İtalya ve Yunanistan haklı olarak durumdan rahatsız. Coğrafi olarak Avrupa'nın giriş noktalarında bulunan iki ülke daha iyi bir gelecek için Avrupa'ya göçenlerin de ilk adım attığı yer oluyor.

Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

FRANSA ETKİSİZ

Fransa gibi ülkeler ise, Yunanistan ve İtalya'da bulunan göçmenlerin başka bölgelere yerleştirilmesi hususunda üzerlerine düşenden daha az katkı sağlıyor.

Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

Tartışılan konulardan biri de mülteciler ile "ekonomik göçmenler" arasında bir ayrım yapılması. Sahra Afrika'sındaki yoksulluktan kaçan "ekonomik göçmenler" Avrupa'da istenmiyor.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidişlere izin verilecek

Avrupa'nın mülteci sorunu büyüyor

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