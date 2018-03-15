Avrupa’ya elektrikli, Türkiye’ye dizel otomobil

Alman üreticinin 3 serisi modellerinden 320d Sedan, Türkiye satış kataloğunda yerini aldı.

Tasarımda gözle görülür bir değişiklik olmayan yeni 320d, dört çeker sistemi, multimedya donanımları ve opsiyonel eklentileriyle listelerde olacak.

190 BEYGİRLİK MOTORLA GELİYOR

BMW 320d, 2 litrelik dizel motorla satışa çıkıyor. 190 beygir gücünde olan bu motor, 400 Nm tork değerine sahip. Otomobilin tasarruflu yakıt tüketimine vurgu yapılan tanıtımda, güçlü motora rağmen yeni 320d’nin 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tüketeceği iddia ediliyor.

GÖZDEN DÜŞEN DİZEL TÜRKİYE’YE…

BMW’nin en çok tercih edilen modellerinden 3 serisi, ülkemizde de hatrı sayılır satış rakamlarına erişiyor. Elektrikli otomobil çalışmalarına ağırlık veren ve Ar-Ge stratejilerini bu alana yönlendiren BMW’nin, Türkiye’de neden dizel motorlu 320d’yi yeniden piyasaya sürdüğü konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak marka, 320d’nin dönüşünü, ‘Efsane geri döndü’ şeklinde lanse ediyor.

Avrupa’da dizel satış rakamlarının büyük bir hızla düştüğü şu dönemde, BMW’nin eski dizel modelini yeniden Türkiye’de satışa sunması, “Elde kalan dizeller Türkiye’ye mi pazarlanmaya çalışılıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

FİYATI DA ARTTI

Türkiye’ye ‘kesin dönüş’ yapan 320d’nin satış fiyatı da belli oldu. 246 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunulan araç, farklı donanım paketi ve eklentiler işin içine girdiğinde üst sınırları zorluyor.