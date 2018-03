Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler için tehlike çanları çalıyor

Türkiye, güvenliğini tehdit eden proje terör örgütlerine karşı her alanda başarılı operasyonlara imza atıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen proje terör örgütü YPG'ye Zeytin Dalı Harekatı ile ağır bir darbe vuran Türkiye, diğer proje terör örgütü FETÖ'ye karşı da operasyonlarına ara vermedi.

6'SI BİR YERDE

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin yargı karşısına çıkarılması için harekete geçen MİT, Kosova'da başarılı bir operasyon düzenledi.

Örgütün tepe yöneticilerinden 6 firari ismi gözaltına alıp Türkiye'ye getiren MİT, yeni operasyonlara imza atabilir.

Konuyla ilgili yeni operasyon sinyallerini Başbakan Binali Yıldırım verdi.

BU OPERASYONLAR BİZİM MEŞRU HAKKIMIZ

Bosna Hersek ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan, şunları söyledi: "Biz ülkemiz aleyhinde faaliyet gösteren, ülkemizde darbe girişiminde bulunan, hala da ülkemize zarar vermeye çalışan terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmamız meşru bir hakkımızdır. Bu faaliyetler çeşitli şekillerde olabilir, yani diplomatik yollarla olabilir, siyaset yoluyla olabilir ve istihbarat servisleri vasıtasıyla da olabilir. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil, her ülkede bu tip olaylar zaman zaman olur.

MİT'in Kosova'daki FETÖ'cüleri yakalama anı ViDEO





AVRUPA'YA KAÇAN FİRARİLER

Bazı ülkeler tabii FETÖ'cülere adeta kucaklarını açıyorlar. Bu da tabii dostluğa sığmaz. Bizim dost bildiğimiz, müttefik bildiğimiz, çok büyük ilişkilerimiz olan ülkeler, Almanya, Yunanistan vesaire diğer bazı Avrupa ülkelerinde FETÖ mensupları, PKK örgütünün kolları olsun çok rahat hareket ediyorlar.

Rahatsızlığımızı her fırsatta paylaşıyoruz. Bunlarla ilgili her türlü faaliyeti yapma hakkımız her zaman mahfuz."