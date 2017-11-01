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Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

2010 yılındaki Ergenekon davasında önce tutuklanan ardından beraat eden Avukat Kutbettin Kaya, Bakırköy'de öldürüldü.

01.11.2017 - 03:54
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Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

İstanbul Bakırköy'de arkadaşlarıyla balıkçıda yemek yerken saldırıya uğrayarak öldürülen Avukat Kutbettin Kaya'nın suikastinde 2 kişi de yaralandı.

Emniyet ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü
ZEKERİYA ÖZ'ÜN TALIMATI 'ERGENEKONCU' DAMGASI YEDİRTTİ

Ergenekon savcılarından Zekeriya Öz'ün talimatıyla, 'Ergenekon Davası yargılama sürecini etkilemeye yönelik faaliyet' yürüttükleri iddiasıyla Avukat Kutbettin Kaya gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.


Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

ERGENEKON'DAN BERAAT KARARI

Eşiyle birlikte 2010 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınan Avukat Kaya dışında, Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay ve 7 kişi daha olmak üzerek 10 kişiye dava açılmıştı.

Yargılama sonunda Kudbettin Kaya'nın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmişti.

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