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Avustralya Rakka'ya seyahat engelini kaldırdı

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, artık Avutralya'dan Rakka'ya gitmenin suç olmadığını, seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ajanslar | 29.11.2017 - 10:42..
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Avustralya'dan Rakka hamlesi geldi. Daha önce DEAŞ'ın kalesi olan Rakka'ya seyahat yasağı getiren Avustralya yönetimi, kentin bir başka terörist organizasyon olan PKK'nın Suriye uzatısı YPG'nin eline geçmesiyle yasağı kaldırdıklarını açıkladı.

Avustralya Rakka'ya seyahat engelini kaldırdı

AÇIKLAMA DIŞİŞLERİ'NDEN GELDİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasından kendi imzası ile yayınladığı yazıda Rakka'ya seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada ‘‘Rakka kentine meşru bir neden olmadan girmek veya orada kalmak artık suç değildir’’ ifadelerini kullandı.

YPG'YE KATILMAYA OLANAK

Avustralya'da seyahat yasağının kaldırılmasına gerekçe olarak DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerinin sona ermesi olarak görüldü. Ancak halen bir felaket bölgesi olarak görülen Rakka için böyle bir kararın alınması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Avustralya Rakka'ya seyahat engelini kaldırdı

Daha önce DEAŞ'a katılmak için gidenlerin önünün kesilmesi amacıyla alınan yasak kararı, Rakka'nın bir başka terör örgütü olan YPG'nin eline geçmesi ile kaldırıldı. Bu karar YPG'ye Avustralya'dan terörist takviyesinde buunulacak yorumlarına neden olurken, Bakan Bishop'un açıklamaları bu niyeti kanıtlar gibi oldu.

KOALİZE TERÖR

Terör örgütü DEAŞ'ın kalbi olan Rakka, geçtiğimiz ay içerisinde bir başka terör örgütü olan PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve koruyucusu ABD ile birlikte ele geçirilmişti. Bölgenin ele geçirilmesi bir kahramanlık destanı yayılmaya çalışılırken, gerçekler rakamlarla ortaya çıktı.

Avustralya Rakka'ya seyahat engelini kaldırdı

Binlerce sivilin evsiz kaldığı, yurtlarından olduğu bölgede katliam yapan terör örgütü, yine masum sivilleri hedef almış, bölgede kendi katliamını gerçekleştirmişti.

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