taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.110
USD
3,9673
EURO
4,8949
ALTIN
171,30
PETR
69,5000

Avustralya’da 150 balina karaya vurdu

Avustralya'da karaya vuran 150 kısa kanatlı pilot balinanın 75'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 23.03.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda karaya vuran balinalardan 75'inin öldüğü belirtildi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor.

DBCA'dan Jeremy Chick, gönüllülerin de yardımıyla balinaları hayatta tutmaya ve yeniden denize döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.

Avustralya’da 150 balina karaya vurdu

KÖPEK BALIĞI UYARISI YAPILDI

Bu arada bölge sakinleri, olası köpek balığı saldırılarına karşı uyarıldı.

Temel Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, ölü veya ölmek üzere olan balinaların kıyıya yakın yerlerdeki köpek balıklarını harekete geçirebileceği ifade edildi.

Bölgedeki çok sayıda plaj ve kıyı şeridi tedbir amaçlı girişlere kapatıldı.

Batı Avustralya’da 1996’da 320, 2009'da 80, 2015'te de 20’den fazla kısa kanatlı pilot balina karaya vurmuştu. Genellikle gruplar halinde yaşayan kısa kanatlı pilot balinaların uzunluğu 5,5 metreyi bulabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan PKK itirafı
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un bir hafta önce YPG ile PKK’nın ilişkili olduğunu söyledi.
Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi
Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yanlışlıkla trafiğe giren bir kuğu, çevredekilerin yardımıyla zor da olsa uzaklaştırıldı.
Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçak İsrail'e gitti
Suudi Arabistan hava sahasını kullanan Hindistan'a ait ilk uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.
15 cm uzunluğundaki mumyanın sırrı çözüldü
Şili’de bulunan 15 cm uzunluğundaki mumyanın bugüne kadar tanımlanamayan çeşitli genetik hastalıklardan muzdarip cüce bir kız çocuğunun bedeni olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

99
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

40
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

98
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

60
Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

141
Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

37
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM